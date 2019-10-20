بنغلادش.. مقتل 4 بسبب منشور على فيسبوك

قُتل 4 أشخاص على الأقل وجُرح نحو 50، في حصيلة مرشحة للارتفاع، الأحد، بعدما أطلقت الشرطة النار على تجمّع لآلاف المسلمين في بنغلادش كانوا يحتجون على منشور على فيسبوك، نشره هندوسي، واعتبروه مسيئا للنبي محمد، وفق مسؤولين.

وتظاهر نحو 20 ألف مسلم بمنطقة برهان الدين في بهولا، كبرى جزر البلاد، للمطالبة بإعدام شاب هندوسي أُوقف، السبت، بتهم إثارة النعرات الدينية.

وقالت الشرطة إنها فتحت النار دفاعا عن النفس بعدما رشق عدد من المشاركين في التجمع عناصرها بالحجارة.

وأكد المفتش في الشرطة، صلاح الدين ميا، تعزيز انتشار قوات الأمن وحرس الحدود في المنطقة.

وأفاد طيب الرحمن الطبيب المناوب في مستشفى، بهولا سادار، أن 7 جرحى على الأقل، من أصل 43 شخصا نقلوا إلى المستشفى، يصارعون الموت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد أعمال عنف على خلفية تعليقات على فيسبوك تعتبر مستفزة دينيا.

وعام 2016 هاجم مسلمون غاضبون معابد هندوسية في شرق البلاد بسبب تعليق نُشر على فيسبوك اعتبروا أنه يسخر من مدن مقدسة لدى المسلمين.

وفي عام 2012 أحرق أشخاص، أديرة بوذية ومنازل ومتاجر في منطقة كوكس بازار على خلفية نشر شاب بوذي على فيسبوك صورة اعتبرت مسيئة للقرآن.

وشهدت بنغلادش عددا من الاعتداءات على أقليات دينية ومدونين علمانيين وناشرين وأجانب، تبنى متطرفون عددا كبيرا منها.

ويشكل المسلمون في بنغلادش نحو 90 بالمئة من سكانها البالغ إجمالي عددهم 168 مليون شخص.

ـ العربية نت