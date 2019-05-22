بعد 81 سنة في عش الزوجية.. وفاة الزوج الأقدم في العالم! (صور)

توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في “زنزانة” الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاما.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.

وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عاما ) حياة مشتركة بلغت 81 عاما و201 يوما. ولدى الزوجان اليابانيان 5 بنات و13 حفيدا و25 ابن حفيد.

وحصل الزوجان ماتسوموتو على المركز الفخري بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 متقدمين على “منافسيهما” النرويجيين كارلا وغوردرين دولفين بمدة 57 يوما.