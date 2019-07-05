بعد 30 عام .. اليابانيون يعودون لاصطياد الحيتان

استعدت سفن صيد الحيتان اليابانية للإبحار، وتجمعت أطقمها على متنها في ميناء بشمال البلاد قبل يوم من انطلاق أول رحلة لصيد الحيتان لأغراض تجارية منذ أكثر من 30 عاما.

وأعلنت اليابان العام الماضي انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان واستئناف الصيد لأغراض تجارية في الأول من يوليو مما أثار موجة من الإدانات العالمية ومخاوف على أعداد الحيتان في العالم.

وتصر اليابان على أن أكل الحيتان جزء مهم من ثقافتها وأن أغلب الأنواع ليست مهددة بالانقراض.

وتم فرض تعليق عالمي لصيد الحيتان في عام 1986 لكن اليابان بدأت وقتها ما أطلقت عليه صيد الحيتان لأغراض البحث العلمي في شمال المحيط الهادي والقطب الجنوبي.

وسيقتصر الصيد الذي يبدأ غدا على المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة، وفق ما ذكرت “رويترز”,

ومن المقرر أن تنطلق خمس سفن صغيرة لصيد الحيتان في وقت مبكر من صباح الاثنين وهي راسية حاليا عند رصيف هادئ في طرف ميناء كوشيرو بجزيرة هوكايدو اليابانية.