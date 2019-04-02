بعد ان اخرجها من القبر .. رجل يحمل جثة ويتجول بها في الشوارع

أقدم مصري يعاني من اضطرابات نفسية، على فعل غريب، حيث حمل جثة سيدة متوفاة، وقام بالتجول بها في أحد الشوارع، ثم ألقى بها في مياه نهر الرياح التوفيقي بمنطقة كفر شكر في محافظة القليوبية شمال مصر.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن شخصًا عاطلًا ويعاني من مرض نفسي، قام بنبش أحد المقابر وأخرج جثة سيدة وحملها متوجهًا إلى مياه نهر الرياح التوفيقي لإلقائها به، بعد أن تجول بها في شوارع القرية بمنطقة كفر شكر.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا فور حدوث الواقعة، يفيد بقيام عاطل بالتعدي على حرمة مقابر القرية في الليل، وحمله جثة سيدة على أكتافه وإلقائها في الريّاح التوفيقي.

وانتقل رجال الأمن للمكان فور إخطارهم بالحادث، وتم القبض على المتهم والتحفظ عليه داخل ديوان مركز الشرطة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشخص الذي أقدم على هذا الفعل.