بعد الفيديو المقزز.. إغلاق “متجر الفئران” مع اعتذار رسمي

اضطرت شركة لمتاجر السلع الغذائية في اليابان إلى إغلاق أحد فروعها وتقديم اعتذار لعملائها، بعد انتشار فيديو “مقزز” لعدد كبير من الفئران تتجول وتأكل كما يحلو لها في الفرع.

وحقق الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده ما يزيد على 5 ملايين شخص، ويظهر فيه عدد من الفئران كبيرة الحجم على أرفف الأطعمة وفوق ثلاجات العرض وعلى أرض المتجر.

وقالت مجموعة “فاميلي مارت” في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “نحن نعتذر بشدة بعدما جعلناكم تشعرون بعدم الارتياح والاضطراب” نتيجة مشاهدة الفيديو، مشيرة إلى أنها “تأخذ الأمر على محمل الجد”.

وقالت الشركة إن فرعها الذي ظهر في الفيديو، ويقع في منطقة شيبويا الشعبية في العاصمة طوكيو، أغلق بالفعل، فيما أكدت فتح تحقيق للتعرف على سبب غزو الفئران.

وبينما اتسمت معظم التعليقات على مواقع التواصل بالغضب من المشهد المفزع، فإن بعض مستخدمي “تويتر” سلطوا الضوء على الجانب الكوميدي من الواقعة، حيث بدت الفئران كما لو كانت سيطرت على المتجر بالكامل.

وشبه متابعون على مواقع التوصل المشهد، بفيلم خيالي للأطفال.

Leaked clip from the new live action version of the kids’ movie ‘Ratatouille’, currently being filmed in Japan

pic.twitter.com/besR9Lp6A0

— Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) August 6, 2019