بطل مسلسل “وادي الذئاب” يطلّق زوجته بظروفٍ غامضة

في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها “غامضة”، طالب بطل مسلسل وداي الذئاب زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية.

وقالت الصحف التركية إن نجاتي شاشماز طالب بهذه الأموال كتعويضات، لكنها أفادت بأن الغموض ما زال يلف خبايا قضية الطلاق من زوجته نجاهان كشيكجي، المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

وجاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته نجاهان “هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح” من دون أن يتوسع في هذا الأمر.

وكان شاشماز ونجاهان، التي تحمل الجنسية الألمانية أيضا، تزوجا قبل 7 سنوات، ولديهما طفلان: علي ويوسف.