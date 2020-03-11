بساق واحدة.. مغربيّ يتسلق أعلى قمم جبال العالم

بساق واحدة استطاع المغربي كائل أن يتسلق قمم جبلية عدة من بينها قمة جبال كليمنجارو التي تعدُّ أعلى قمم جبال إفريقيا وطموحه الآن تسلق قمة إيفرست .

في البداية تسلق كائل جبال توبقال، أعلى قمة جبلية في المغرب، ليواجه صعوبات قلة التحفيز من قبل أصدقائه، لذلك قرر أن يخوض التجربة ويتبع مسار حلمه.

وقال كائل: “خلال الرحلة كان الجميع ينظرون لي بعين الشفقة، لكن بعض الآخرين كانوا ينظرون لي بإعجاب، وهذا ما حفزني وشجعني، بعدها تسلقت 12 قمة في المغرب وتمكنت من الوصول إلى أعلى قمة بإفريقيا وهي جبال كليمنجارو”.

حلمه، كما يقول، هو تأسيس مشروع خاص به وأن يستطيع التأثير في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإيصال فكرة أنهم موجودون على الرغم من كل الإصابات، ويجب أن تكون لهم بصمة وأن يستطيعوا إخراج من هم في مستنقع الظلام إلى مساحات من النور .