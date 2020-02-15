بريطاني يلجأ لهذه الطريقة للبحث عن عروس قبل عيد الحب

قرر رجل بريطاني أن يروج لنفسه من خلال طريقة مبتكرة وطريفة، وذلك بعد أن فشل في التعرف على امرأة مناسبة بنفسه.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، ان “مارك روف” البالغ من العمر 30 عاما، قام بوضع صورته على لوحة إعلانات ضخمة في أحد شوارع مدينة مانشستر، ووضع عنوان موقعه الإلكتروني لتتقدم الراغبات في الذهاب بموعد معه في عيد الحب.

وقال روف إنه “قرر وضع الإعلان لأنه فشل في التعرف على امرأة من خلال مواقع المواعدة، وعلى أرض الواقع أيضا، بحلول عيد الحب، كما أنه سئم من رؤية جميع أصدقائه يتزوجون فيما بقي هو الأعزب الوحيد”.

واستأجر روف، لوحة الإعلانات بـ420 جنيها إسترلينيا، ووضع عليها صورته وكتب “هل أنت عزباء؟.. تعرفي على مارك. قد تكون هذه الإشارة التي كنت في انتظارها”.

ويظهر مارك على اللوحة متكأ على جنبه ويؤشر باتجاه عنوان موقعه الالكتروني، وشعاره “رجل واحد، لوحة إعلان واحدة، ومهمة واحدة”، ويمكن العثور على سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني، حيث يصف نفسه بأنه “بالغ الوسامة ومتواضع” ويدعو النساء إلى لقائه، ويعطي وصفا لمظهره، ويقول إنه قبل ثلاث فتيات.

وبالفعل، حصل الرجل على أكثر من ألفي طلب للمواعدة، وأعلن أنه أغلق باب الطلبات ليتمكن من التعرف على “امرأة الأحلام”، التي أعرب عن أمله في أن تكون من بين الألفي طلب.

ويأمل الشاب وهو من مدينة شيفيلد، أن ترى فتاة أحلامه هذه اللوحة الضخمة، حيث قال “اتصل بي أكثر من 100 شخص، للأسف نصفهم من الرجال، لكني سعيد على أي حال”.

وأضاف مارك، الذي يعيش حياة العزوبية منذ سنة، إنه اشترى لوحة الإعلان الضخمة حتى يلفت الانتباه، مؤكدا انه ذهل من عدد الذين اتصلوا به، وهو يخطط للرد على الجميع، ويعتقد أن البعض سيعتبرونه مجنونا، لكنه يرى أن المبلغ الذي دفعه بخس مقابل الحب.

وقال إنه حاول أن يبدو طريفا ويأمل أن الناس لا يعتقدون أنه فاشل