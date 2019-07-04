برر لرئيسه سبب تأخره عن العمل.. فحكمه القضاء 7 سنوات

أقدم مواطن أميركي يدعى “بول نيلسون”، على تزوير تقريرا للشرطة لتبرير تأخره عن العمل، ليواجه على اثرها عقوبة السجن لفترة تصل لـ7 سنوات.

ويبلغ “نيلسون” 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، وقد اتهم بالتزوير، الجناية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك لدعم قصته الوهمية في سبب تأخره عن العمل.

من جانبها قالت الشرطة الأميركية، إنه أخبر رئيسه في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات لأن أحد عناصر شرطة مدينة ليسبون أعطاه تحذيرا بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.

وعندما شعر رئيسه بالشك في الرواية، أعطاه “نيلسون” خطابا يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما، بحسب الشرطة. واتصل رئيسه بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع “نيلسون” في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.