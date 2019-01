براد بيت يعيش قصة حب جديدة… فمن هي حبيبته؟

بعد عامين ونصف من انفصاله عن زوجته السّابقة أنجيلينا جولي، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ المُمثّل العالمي “براد بيت” يُواعد النجمة العالمية تشارليز ثيرون مُنذ شهرٍ تقريبًا.

وفي تفاصيل علاقتهما الجديدة، تعرّف الحبيبان الجديدان على بعضهما البعض عن طريق خطيب تشارليز السّابق، الممثل العالمي شين بين، ومُنذ حوالي الأسبوع، يتلاقى النّجمان بشكلٍ مُكثّف.

ففي الثاني عشر من شهر كانون الثاني الجاري، كانت ثيرون في حدث مُشاهدة فيلم Roma at the Chateau Marmont في غرب هوليوود، وفي وقتٍ لاحقٍ من السّهرة، انضمّ بيت إليها، وذلك بعدما كان يحضر إطلاق فيلمه الجديد Beale Street Could Talk، حيث التقط صورة سيلفي مع الممثلة “بلانكا بلانكو”، حيث بدّل ملابسه وخرج للقاء ثيرون.

وبحسب المصدر الذي أشار إلى براد وتشارليز بـ “عصافير الحُب”، كانت ثيرون تحتسي المشروبات الكُحولية في زاوية الملهى، بينما اقتصر مشروب براد على الماء، وذلك لأنّه توقّف عن تناول المشروبات الكحولية منذ طلاقه من أنجيلينا جولي، كما أضاف بأنّهما كانا في غاية الإنسجام مع بعضهما، فكان هُناك بعض التّلامس ووضع براد يده خلف ظهرها، وغمزها في لحظةٍ من اللحظات.

وأكمل المصدر تصريحاته بأنّ بيت في مرحلةٍ جيّدةٍ من حياته الآن، كما أنّه هو وتشارليز يلتقيان في قصره الفاره الواقع في لوس فيليز – كاليفورنيا مُنذ الكريسماس الماضي، وحتّى الآن لم تلتقي ثيرون بأبناء براد الستة، علمًا بأنّ لديها ابنان اثنان بالتّبني، وهما أوغست وجاكسون.