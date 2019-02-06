بالوثيقة.. كاظم الساهر يقدم طلبا للداخلية العراقية

أظهرت وثيقة نشرت مؤخرا، ان الفنان العراقي كاظم الساهر، قدم طلبا إلى وزارة الداخلية لتغيير لقبه من “السامرائي” إلى “الساهر”.

وبحسب الوثائق المرفقة بالمستمسكات الشخصية الرسمية للساهر، فقد قدم محامي الأخير طلبا إلى وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي، جاء فيه “‏‏‏إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من السامرائي ‏الى الساهر، ‏‏كون اللقب الاخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)”، وفق ما نقلته صحيفة “العالم الجديد”.

وأشارت إلى انه ‏”كي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع”.