أغسطس 15, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بالفيديو… عائلة تصد هجوم مسلح بالأحذية والكراسي

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فى :منوعات
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بالفيديو… عائلة تصد هجوم مسلح بالأحذية والكراسي

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في الهند، حيث اقتحم سارقان مسلحان منزلا ريفيا، فاستمات سكانه في الدفاع عن أنفسهم وردع المهاجمين.
وكان السارقان يحملان سواطير عند اقتحامهما المنزل، بينما تمكنت العائلة المؤلفة من رجل وزوجته، من صد الهجوم المباغت وطرد اللصين، بالاعتماد على “سلاحين” بسيطين فقط، هما الأحذية والكراسي.

وصورت كاميرا مراقبة أمنية الحادثة كاملة، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعلن مصدر رسمي في الشرطة الهندية عن إصابة الزوجة بجرح طفيف خلال المعركة.

وأيد المشاهدون عبر الانترنت، شجاعة وبسالة الزوجين في الدفاع عن منزلهما، بينما علق آخرون: “لقد كان الزوجان محظوظين لأن السارقين لم يضمرا لهما نية القتل”.

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