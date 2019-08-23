بالفيديو.. رئيس مجلس النواب النيوزيلندي يرضع طفلا اثناء جلسة للبرلمان

استقبل البرلمان النيوزيلندي ضيفا خاصا خلال جلسته التي انعقدت يوم امس الاربعاء، (21 آب 2019)، بعد حضور طفل بعمر شهر واحد الى قاعة البرلمان، حيث قام رئيس المجلس باحتضانه وارضاعه وهو يستمع لحديث النواب.

واحضر والد الطفل وهو احد اعضاء البرلمان النيوزيلندي طفله ذو الشهر الواحد الى الجلسة، بعد انتهاء زمن اجازة الابوة التي منحها له المجلس، ما دعاه للحضور لقاعة المجلس مع ابنه الذي احتضنه رئيس البرلمان، تريفور مالارد، وقام بارضاعه اثناء جلسة عمل يوم امس.