بالفيديو.. تاجر مخدرات حاول الهرب متنكرا بهيئة ابنته

انتحر تاجر مخدرات برازيلي في زنزانته بعد فشل محاولته بالهرب من السجن من خلال انتحال صفة ابنته، حيث القي القبض عليه عند بوابة السجن الرئيسية.

واعلنت السلطات البرازيلية ان كلاوفينو دا سيلفا الملقب بـ”باغيتو”، المحكوم عليه بالسجن 73 عاما، وضع قناعا من السيليكون على وجهه ونظارتين واعتمر شعرا طويلا أسود وارتدى ثيابا نسائية مع قميص زهري اللون وسروال جينز وحمالة صدر تعود إلى ابنته البالغة من العمر 19 عاما والتي حضرت لزيارته.

واضافت انه قوات الامن القت القبض عليه السبت الماضي وهو يحاول الخروج من البوابة الرئيسية للسجن.

وقد أوقفت ابنته مع سبعة زوار آخرين إثر محاولة الفرار هذه التي باءت بالفشل.

وأظهر شريط فيديو نشرته إدارة السجون دا سيلفا يخلع ملابسه التنكرية هذه أمام مسؤولين.

وبعد ثلاثة أيام من محاولته الفاشلة، عثر على دا سليفا الذي كان عضوا بارزا في إحدى أكبر المجموعات “الإرهابية” في البرازيل، ميتا في زنزانته في سجن خاضع لحماية مشددة.

وأفاد مسؤولون بأن تاجر المخدرات المعروف شنق نفسه بشرشف فراش، فيما فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات وفاته.