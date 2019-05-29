بالفيديو… العناية الالهية تنقذ طفل سقط من الطابق الخامس

شهدت مدينة يينينغ التابعة لمنطقة شينجيانغ الصينية حادثة عجيبة لإنقاذ طفل سقط من الطابق الخامس.

وذكر موقع “Inside Edition”، أن طفلا يبلغ من العمر عامين فقط، تركه أهله للحظات دون مراقبة فتسلق نافذة الطابق الخامس. ولاحظ مسنون، وفقا لشهود العيان، كانوا في الشارع، الطفل وهو يخرج من نافذة الطابق الخامس لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه لأنه سقط فجأة.

ولكن شابا يدعى تونيك تورغانبيك (18) عاما، كان يركن سيارته من جهة النافذة التي أطل منها الطفل فهرع الشاب لالتقاطه، لكنهما سقطا معا لهول الصدمة، وهذا ما خفف من حدة السقوط وأنقذ الطفل من موت محتم.

وقال تورغانبيك: “عندما رأيته كان يطير بالفعل إلى أسفل ولم أفكر بشيء، لكن بعد لحظة أمسكت به. لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك لأنني فقدت الوعي لبعض الوقت، وعندما استفقت وجدت المكان يعج برجال الشرطة والمنقذين”.

وتم نقل الطفل والشاب الذي أنقذه إلى المستشفى. ولم يصب الطفل بجراح خطيرة، فيما أصيب تورغانبيك بخدوش في رأسه ويديه.