بالغ في “مراسم” توديع حبيبته المسافرة فاعتقلته الشرطة!

أراد رجل من سنغافورة أن يودع زوجته المسافرة بالشكل الذي يعتقد أنه يليق بها وينعم بالبقاء بقربها حتى آخر لحظة قبل إقلاع طائرتها، ففطن إلى حيلة تمكنه من ذلك، لكنه لم يكن يتوقع بأن ذلك سيكون سببا لاعتقاله.

وذكر موقع صحيفة “الإندبندت” البريطانية أن الشرطة السنغافورية، اعتقلت رجلاً (27 عاماً) في مطار البلاد، عقب اقتناء تذكرة طيران فقط من أجل مرافقة زوجته المُسافرة إلى مطار “شانغي”. وأضاف أن شراء تذكرة طيران دون نية استعمالها، يُعد أمراً ممنوعاً في سنغافورة.

ونشرت الشرطة السنغافورية صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتبت تقول إنه يمنع على الأشخاص غير المسافرين دخول صالة الترانزيت حتى ولو كانوا يمتلكون تذكرة طيران.

وتابعت الشرطة “أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة”. وأردفت: “صالة الترانزيت منطقة محمية والأشخاص الذين يدخلون إليها يجب أن يكونوا فقط هناك لغرض السفر”.

وفي نفس السياق، أوضح موقع قناة “فوكس نيوز” أن الأشخاص، الذين يدخلون صالة الترانزيت من دون نية السفر قد تفرض عليهم غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دولار، فضلاً عن مواجهة أحكام بالسجن تصل مدتها إلى حوالي 24 شهراً.

الجدير ذكره، أن مطار “شانغي” هو واحد من أكثر المطارات ازدحاماً وشهرة في العالم، حيث مر منه سنة 2018 أكثر من 65 مليون مسافر. ويتوفر هذا المطار الضخم على عدة وسائل للترفيه على غرار: حمام سباحة وحديقة للفراشات ودور سينما، حسب موقع “فوكس نيوز” الأمريكي.