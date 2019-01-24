يناير 24, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

بالصور: وفاة صاحب أطول شارب في العالم بعد أن أمّن عليه بمبلغ خيالي

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
21 مشاهدة

بالصور: وفاة صاحب أطول شارب في العالم بعد أن أمّن عليه بمبلغ خيالي

توفي صاحب أطول شارب في العالم، المواطن التركي محمد ضوردو ضوغان، عن عمر يناهز 82 عاما، بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن ضوغان توفي في منزله في حي “سرين تبه” إثر وعكة صحية.

ودفن ضوغان في مقبرة “شيخ عادل” بعد الصلاة على جثمانه في جامع “يايلا” بالمنطقة.

يُشار إلى أن محمد ضوردو ضوغان حصل على لقب صاحب أطول شارب في العالم خلال مسابقة جرت عام 1982، حيث بلغ طول شاربه مترا و65 سنتيمترا.

وقام الراحل حينها بالتأمين على شاربه مقابل مبلغ 82 ألف ليرة تركية (حوالي 15 ألف دولار).

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.