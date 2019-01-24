بالصور: وفاة صاحب أطول شارب في العالم بعد أن أمّن عليه بمبلغ خيالي

توفي صاحب أطول شارب في العالم، المواطن التركي محمد ضوردو ضوغان، عن عمر يناهز 82 عاما، بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن ضوغان توفي في منزله في حي “سرين تبه” إثر وعكة صحية.

ودفن ضوغان في مقبرة “شيخ عادل” بعد الصلاة على جثمانه في جامع “يايلا” بالمنطقة.

يُشار إلى أن محمد ضوردو ضوغان حصل على لقب صاحب أطول شارب في العالم خلال مسابقة جرت عام 1982، حيث بلغ طول شاربه مترا و65 سنتيمترا.

وقام الراحل حينها بالتأمين على شاربه مقابل مبلغ 82 ألف ليرة تركية (حوالي 15 ألف دولار).