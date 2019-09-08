بالصور: ماذا تفعل غابة في وسط ملعب كرة قدم؟

لطالما كانت ملاعب كرة القدم مرادفة للضجيج. ولكن، قلبت تركيبة فنية في النمسا تلك الفكرة رأساً على عقب. وذلك من أجل لفت الانتباه إلى تغير المناخ وإزالة الغابات.

وتم تحويل ملعب كرة قدم “W?rthersee” في كلاغنفورت بالنمسا إلى غابة رائعة من أجل مشروع جديد من قبل الفنان السويسري كلاوس ليتمان.

وتصطف الآن 300 شجرة تقريباً في الملعب الضخم الذي يقع بالقرب من بحيرة “W?rthersee” في ولاية كارينثيا جنوب النمسا، وتصل وزن بعض منها إلى 6 أطنان.

واستلهم هذا المشروع، الذي يدعى “For Forest — The Unending Attraction of Nature”، والذي سيتم إطلاقه في 8 سبتمبر/أيلول، من قبل رسمة بطابع الواقع المرير (dystopian drawing) أكمله الفنان والمهندس المعماري النمساوي بينتنير ماكس منذ أكثر من 30 عاماً.

وتتكون الغابة من مجموعة متنوعة من الأشجار، مثل الصفصاف الأبيض، والقيقب، والبلوط، وغيرها.

وإن وجود الأشجار الضخمة التي تتوجه إلى السماء بجانب مقاعد المتفرجين يكون مشهداً قوياً.

ويهدف المشروع إلى “تحدي تصورنا للطبيعة والتساؤل عن مستقبلها”، وفقاُ لما قاله ليتمان.

وهو يرمز أيضاً إلى فكرة أن الطبيعة “قد لا يتم العثور عليها إلا في مساحات مخصصة لها” في يوم من الأيام.

وتم العمل على هذا المشروع تحت إشراف شركة “Enea Landscape Architecture”، وسيكون الدخول إليها مجاني، وستظل مفتوحة كل يوم حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم إعادة زرع الغابة في موقع عام بالقرب من الملعب ليعمل كـ”تمثال غابة حي” لدى إغلاقه.

ويُعرف ليتمان بتركيباته الرائدة، ومن أحدثها “Jardin des Planètes” في بازل، في سويسرا.