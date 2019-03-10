بالصورة.. شقوا بطنه فوجدوا المفاجأة!!

نجح جراحون في استخراج ما يقرب من 40 قطعة معدنية من معدة رجل، بما في ذلك مفاتيح وعملات وشريحة هاتف وشفرة مبراة أقلام رصاص، بالإضافة إلى مغناطيس علقت به معظم هذه القطع.

واحتاج الرجل الهندي صاحب الـ52 عاما، ويدعى جاياكومار، إلى عمليتين جراحيتين مدة كل منهما 45 دقيقة، لإزالة كل هذه القطع الغريبة وإنقاذ حياته.

وقال أطباء في تشيناي، على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، إن المريض الذي يعاني اضطرابا نفسيا كان معرضا للموت قبل إجراء الجراحتين.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تقارير محلية، فإن الجراح أ.ر.فينكاتيسواران، من مستشفى راجيف غاندى، أجرى العمليتين.

وقال الطبيب: “إذا لم تتم إزالة هذه القطع في الوقت المناسب، لكان المريض تعرض لمضاعفات، مثل النزيف المعوي وتعفن الدم، مما يؤدي في النهاية إلى الموت”.

وأجرى الأطباء بعناية جراحة بالمنظار داخل بطن الرجل على مدى يومين، وأزالوا 22 قطعة معدنية من معدة جاياكومار في يوم، و18 قطعة أخرى في اليوم التالي.

وأشار مسعفون إلى أن أصغر قطعة كان حجمها يبلغ سنتيمترين، كما كان هناك عددا من القطع تحيط بالمغناطيس داخل معدته.