بالصورة.. بيع قطعة من القمر في مزاد بسعر خيالي

بيعت قطعة من القمر، يقدر وزنها بـ 12 باوند أي “5.5 كيلوغرامات”، في مزاد، بأكثر من نصف مليون دولار.

وأعلنت شركة “آر آر” للمزادات، ومقرها مدينة بوسطن الأمريكية، أنه تم بيع النيزك القمري بمبلغ 612 ألف و512 دولار، والمكون من 6 شظايا، والتي اتخذت شكلا يشبه مجسمات الأحجية، وكان لممثل عن مجمع “تام تشوك باغودا”، الكائن في مقاطعة “ها نام” في فييتنام.

وتم العثور على النيزك القمري، العام الماضي، في منطقة نائية من موريتانيا في شمال غرب أفريقيا.

ويعتبر النيزك واحدا من أهم النيازك القمرية التي تم العثور عليها على الإطلاق، بسبب حجمه الكبير، ولوجود “قشرة منصهرة جزئيا” نتجت عن الحرارة الهائلة التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض.