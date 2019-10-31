الكلب “المعجزة”.. علق في مقدمة سيارة لنحو ساعة

كان سائق مركبة يسير بشكل اعتيادي في ولاية نيويورك الأميركية، عندما سمع صوت شيء يرتطم بمقدمة مركبته.

وأفاد موقع “ديل غازيت” المحلي، أن السائق اعتقد أول الأمر أن الشيء عبارة عن كرة، مشيرا إلى أنه أوقف مركبته من أجل تفقدها.

وبعدما ترجل من مركبته وتفقد مقدمتها، لم يجد السائق شيئا، وغادر المكان.

واستمر السائق في قيادة السيارة لمدة 45 دقيقة، ثم بدأ يسمع صوتا غريبا، مما أجبره على وقف السيارة مجددا لمعرفة ماذا يحدث بداخلها.

ولدى تفقده مقدمة السيارة، وجد كلبا من فصيلة شيبا إينو، وقد علق في مكان أسفل لوحة الترخيص.

وسارع الرجل إلى الاتصال بالشرطة الأميركية، التي تمكن أحد ضباطها من تحرير الكلب من داخل السيارة.

وبحسب الشرطة، فإن الأمر المثير للدهشة هو تمكن الكلب من البقاء داخل السيارة رغم الوقت الطويل ورغم إصابته بكسر من جراء الاصطدام.

ونقل الكلب إلى عيادة بيطرية قريبة في نيويورك من أجل العلاج، ووصف عامل طبي الأمر بالمعجزة، قائلا إن الكلب كان يقف على ثلاثة أرجل في العيادة، نتيجة إصابة إحدى أرجله بكسر.