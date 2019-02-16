الكشف عن تجارب “غير أخلاقية” على أعضاء سجناء تعرضوا للإعدام سرا

انتشرت دعوات لسحب أكثر من 400 ورقة علمية، عقب الكشف عن أن الأعضاء المستخدمة في التجارب، تم جمعها ‘بشكل غير أخلاقي’ من سجناء صينيين تعرضوا للإعدام.

وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة من العلماء الصينيين لم تتبع قواعد أخلاقية دولية بشأن موافقة الجهات المانحة فيما يخص عمليات زرع الأعضاء، عند إجراء التجارب باستخدام قلوب أو رئات أو أكباد مأخوذة من سجناء متوفين.

وأظهرت بيانات حدوث نحو 60 إلى 100 ألف عملية زرع للأعضاء سنويا، في ظل إبلاغ الحكومة الصينية عن حوالي 10 آلاف عملية كل عام، وتمت إجراء عمليات زرع أعضاء مأخوذة من سجناء تم إعدامهم سرا.

هناك معايير صارمة تتحكم في أبحاث زراعة الأعضاء، ولكن الصين واحدة من الدول القليلة التي يعاقب فيها استخدام أعضاء السجناء.

يذكر أنه رغم تعهد الصين بوقف استخدام أعضاء السجناء الذين أعدموا، في أغراض بحثية، إلا أن البلاد لم تقر أي قانون يحظر هذه الممارسات.