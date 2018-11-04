القصة كاملةً.. جورج كلوني ينوي الانفصال عن أمل علم الدين الحامل؟!

كشف موقع Gossip Cop زيف تقرير نشرته مجلة The Globe حول نية النجم الأميركي جورج كلوني الانفصال عن زوجته أمل كلوني وأنها حامل بطفلهما الثالث أيضاً.

وبحسب The Globe فإن كلوني غارق في حالة من البؤس بسبب سلوك زوجته المتقلب، ويعتقد أصدقاؤه أنه يستعد لرفع دعوى طلاق بقيمة مليار دولار. وتنقل المجلة المذكورة عن مصدر أن الثنائي ‘يتشاجران على كل شيء، سواء كان أمراً كبيراً أو تافهاً، ويشعر كلوني بالإرهاق جراء خضوعه الدائم لأسلوب زوجته المثقف والفوقي في الحديث، إلى درجة أنه يفكر في الانسحاب’.

وذكرت المجلة قبل أيام: ‘هما يتشاجران حول تجارته في الكحول، وعلى أموالهما، وأصدقائه من مجال الترفيه الذين لا تستطيع أمل التقرب منهم، ولا تحاول فعل ذلك’. ويدعي المصدر أن المحامية تكره هوليوود، وتعامل أصدقاء جورج كلوني بوقاحة. ويقول موقع Gossip Cop أن القصة خاطئة من بدايتها. لأن أمل قريبة من صديق زوجها وشريكه في شركة Casamigos للمشروبات راندي جيربر وزوجته سيندي كراوفورد.

وتظهر صورة من حفل جوائز معهد الأفلام الأميركي AFI في تموز 2018 محامية حقوق الإنسان وهي تتحادث مع الثنائي، دون وجود زوجها. وتظهر صور أخرى على Getty Images من خطاب جورج كلوني في الحفل، أمل، وهي تدردش وتضحك مع كل من النجمتين، جينفر أنيستون وكورتني كوكس، وهما من أصدقاء زوجها من هوليوود. ويؤكد المصدر أن أمل دائمة الانتقاد لسلوك زوجها المتهور منذ تعرضه لحادثة بالدراجة الكهربائية في شهر تموز 2018 وأن عليه أن يكون أكثر مسؤوليةً الآن لأنه زوج وأب.

وتزعم المجلة قائلة ‘تتطاير الشائعات أن أمل قد تكون حاملاً بطفل ثالث كان يفترض به إنقاذ زواجهما. لكن التوقيت أصبح غير مناسب، وسيكون على جورج إعادة التفكير في خطة انسحابه، إذا تبين أن الأمر صحيح’. ويدعي المصدر أن النجم جورج كلوني استشار محاميه سراً لمنع زوجته من الاستحواذ على ثروته ونيله حق الحضانة الأولية لطفليهما.

وتابع المصدر المزعوم قائلاً ‘المشاحنات حوّلت جورج إلى شخص بائس. هو مستعد للانسحاب’. لكن موقع Gossip Cop يقول إنه على النقيض من الشعور بالدونية تجاه زوجته، قدم جورج نفسه باسم السيد ‘أمل كلوني’ في حفل Power Of Women السنوي الذي أقامته مجلة Variety الشهر الماضي.

وأضافت أن هذا يظهر جلياً كم الاحترام الذي يكنه الممثل لزوجته، محامية حقوق الإنسان. في المقابل بكى جورج أثناء خطاب أمل المؤثر في حفل AFI، الذي وصفته فيه بالـ ‘الزوج والأب المذهل’ والـ ‘حب العظيم الذي تمنيت وجوده دائماً’.