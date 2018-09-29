القصة الكاملة لمقتل طفل على يد زوج أمه..

بكى أثناء علاقتهما الجنسية

طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، كبّله زوج والدته من يديه وقدميه، وتعدى عليه بالضرب لبكائه في أثناء قيام زوج أمه بممارسة الجنس مع والدة الطفل.

الجريمة التى وقعت في إحدى الشقق السكنية في عقار بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم غربي محافظة الجيزة، لم تنتهِ بمقتل الضحية، إذ حاول المتهمون إبعاد الشك عنهما، وحملا الضحية وتوجها إلى مستشفى الهرم، لإسعافه وأخبرا إدارة المستشفى بأنه يعاني من الصرع وأصيب بنوبة صرع وسقط على الأرض ما أدى لحدوث الإصابات، إلا أن المعاينة أوضحت أن الطفل ‘الضحية’ لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة التعدي عليه بالضرب، وأن هناك آثار تكبيل في اليدين والقدمين.

التفاصيل التي جاءت فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية كالتالي:

– جثة طفل في مستشفى الهرم:

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباح اليوم الأربعاء 26 سبتمبر الجاري، وصل شاب في العقد الثاني من عمره وزوجته إلى مستشفى الهرم حاملين طفلا لم يتجاوز عمره السابعة سنوات، وطلبا من إدارة المستشفى تقديم الإسعافات الأولية له، ووقع الأطباء الكشف عليه، وتبين أن الطفل جثة هامدة، ولا يوجد نبض وأجرى الأطباء له انعاش قلبي ورئوي دون استجابة.

سجل الاطباء بعض الملاحظات عبارة عن ‘إصابة الطفل بكدمه في العين اليسرى واشتباه في آثار ربط حول اليدين والقدمين وتشوهات خلقية بالقدمين’، وأخطر قسم شرطة الهرم بالواقعة.

– ‘الطفل ياسين ‘.. مريض بالصرع:

عقب ورد إخطار المستشفى، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الهرم، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، ووصل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث إلى المستشفى، وتبين من خلال المعاينة أن الطفل يدعى ‘ياسين.م’ 7 سنوات، وأن والدته تدعى ‘شيماء.د’ 30 عاما، وبمناقشتها أكدت أنها كانت متزوجة منذ فترة، وأن والد الطفل انفصال عنها منذ نحو عام ونصف، وأن ابنها يعاني من الصرع، وأن الإصابات التي لحقت به نتيجة سقوطه في الحمام إثر إصابته بنوبة الصرع.

– علاقة جنسية وراء قتل الطفل:

وعقب تسجيل مناقشة والدته المبدئية، واستدعي والده، وبمناقشته اتهم والدته بالتسبب في وفاته، وبإعادة استجوابها مرة أخرى، ومواجهتها بما ورد في التقرير الطبي بوجود آثار تكبيل في اليدين والقدمين للضحية، اعترفت بأن زوجها ويدعي ‘محمد.ا’ 26 عاما، وراء قتل ابنها، وعلى الفور تم التحفظ عليها، وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتمكنت من إلقاء القبض على زوج والدة الطفل، وبمناقشته اعترف بقتل الطفل.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم قال: ‘إنه متزوج منذ عام من والدة المجني عليه، وأن الطفل كان دائم البكاء، وأثناء لقاء جنسي بينهما انطلقت صرخات من الطفل وبكاء شديد، ما دفعه للتعدي عليه بالضرب ما تسبب في وفاته’.

وأكدت والدة الطفل ما جاء على لسان زوجها، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تفاصيل البلاغ.

– تشريح الجثة.. وحبس المتهمين:

وعقب إخطار النيابة العامة، انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت رئاسة محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وناظرت النيابة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقلت إلى المنزل مكان الواقعة، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.