القبض على متهم بتصوير مقاطع “إباحية” لفتيات في محطات القطار بمدريد

أفادت الشرطة الإسبانية انها تمكنت من إلقاء القبض على رجل كان يقوم بتصوير النساء من تحت “التنانير” في محطات وحافلات المترو بمدينة مدريد.

وأوضحت الشرطة في بيان، ان الرجل الكولومبي الجنسية والبالغ من العمر 53 عاما كان يصور النساء (من تحت التنانير) في محطات وحافلات المترو وينشر التسجيلات في موقع إباحي، وكان يستخدم في أعماله “الدنيئة” كاميرا خفية ثبتها في حقيبة كان يحملها معه ويضعها على الأرض قرب ضحاياه من النساء والفتيات من بينهن القاصرات.

وأشارت إلى ان المتهم كان يلاحق الفتيات في محطات المترو وعربات قطارات الضواحي، ويصور مقاطع فيديو لما تحت تنانيرهن، مبينة أنه وأثناء تفتيش منزل الكولومبي المنحرف، عثرت الشرطة على كمبيوتر وثلاثة محركات أقراص صلبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور المئات من ضحاياه، اللواتي صورهن دون علمهن.

وتتبعت السلطات المختصة أكثر من 283 مقطع فيديو لـ 555 امرأة وفتاة قاصر على موقع إباحي، حيث تمت مشاهدتهن أكثر من مليون مرة.

وقد ألقي القبض على المنحرف متلبسا، عندما كان يصور ضحية جديدة في مترو مدريد، ورفعت 29 من ضحاياه شكاوى إلى الشرطة بهذا الخصوص.