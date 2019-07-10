“العدالة لفيكتوريا” بعد اغتصاب طفلة في الثانية في ميانمار

أُغلقت سبع حضانات في نايبيداو، عاصمة ميانمار، بسبب اتهامات باغتصاب طفلة في الثانية من عمرها.

وأُلقي القبض على المتهم، وأصدرت محكمة قراراً بإدانته.

وتعود الواقعة إلى أيار الماضي. وذكر والد الطفلة لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي إنه لاحظ وجود جروح في جسم ابنته بعد عودتها من الحضانة، وأكد الأطباء أنها ناتجة عن التعرض للاغتصاب.

ونقلت فرانس برس عن تين زاو مو، من إدارة الرفاهية الاجتماعية، إن الحكومة “أغلقت 15 حضانة ومدرسة خاصة الأسبوع الماضي. وأُعيد فتح ثمانية منها فقط”.

وأثارت الواقعة جدلاً كبيراً في الصحافة المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ودُشنت حملة باسم “العدالة لفيكتوريا”، وهو اسم مستعار للطفلة.