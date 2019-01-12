العثور على طفلة مفقودة بعد أشهر من قتل والديها

عثر على طفلة مفقودة وهي على قيد الحياة، بعد قتل مجهول لوالديها واختفائها المفاجئ، في شهر أكتوبر من عام 2018.

وقتل والدا الطفلة، جايمي كلوس، في منزل العائلة الواقع في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إثر اقتحام مجهول له، في حين قام باختطاف الطفلة في الليلة نفسها.

وأكدت الشرطة الأمريكية مؤخرا اعتقالها مشتبها به في جريمتي القتل والاختطاف، في حين عثر أحد جيران الطفلة عليها بالصدفة، عقب هربها من سكن كان يحتجزها الخاطف فيه، ويقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة غوردن، في الولاية الأمريكية نفسها.

وكانت جايمي في حالة مزرية عند العثور عليها، حيث بدت نحيلة ومتسخة، ورفضت شرب الماء أو تناول الطعام في الدقائق الأولى من العثور عليها، في حين أسعفت على الفور إلى المستشفى.