العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بعد ساعات من زفافهما

بعد ساعات من حفل زفافهما، عثر أهالي مدينة حلوان التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، على جثتي عروسين متوفيين داخل شقتهما في ظروف غامضة.

وبحسب بيان أمني، اليوم الخميس، فإن قوات الأمن المصرية عثرت على عروسين متوفيين داخل شقتهما بمدينة حلوان (جنوب)، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم بالسيدة زينب بقرار من النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة قد تلقت إخطارًا بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مواطن مصري يدعى “خالد. م”، يؤكد فيه عثوره على جثة ابنته “مديحة”، البالغة من العمر 20 عامًا وزوجها 22 عامًا متوفيين داخل شقتهما بعد 48 ساعة من زواجهما.

وأكد البيان الأمني أن فريقًا من الشرطة المصرية انتقل إلى محل البلاغ وتبين وجود الجثتين وعدم وجود آثار اعتداء ظاهرية عليهما، كما تبين سلامة نوافذ الشقة.

وقررت النيابة نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم للتشريح؛ لكشف غموض الوفاة، والتحفظ على بقايا الطعام التي تم العثور عليها في شقة المتوفيين وإرسالها إلى معمل الطب الشرعي لتحليلها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح البيان الأمني، أن العروسين توفيا داخل غرفة النوم، ويرجح إصابتهما بحالة قيء شديدة قبل الوفاة.

وقال والد العروس للأجهزة الأمنية خلال التحقيقات: “قمت بالمرور على منزل ابنتي وزوجها وطرقت الباب دون إجابة، فحاولت كسر باب الشقة بمساعدة الجيران، وتفاجأنا بالعثور عليهما متوفيين على السرير”.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت الإجراءات السابقة.