العثور على إحدى أكبر الثعابين في العالم جنوب فلوريدا الأميركية

تمكن علماء أميركيون، من العثور على أفعى من فصيلة “الأفاعي البورمية” في منتزه “فلوريدا ايفرجليدز”، بلغ طولها أكثر من 5 أمتار ووزنها أكثر من 45 كليوغراما وتحتوي على 73 بيضة في مرحلة النمو.

وذكرت شبكة “سي ان ان ” الأميركية، في تقرير لها، ان الأفعى التي تمت إزالتها من محمية بيبرس سايبرس الوطنية، في غرب المستنقعات في ميامي في جنوب فلوريدا، تعد الأكبر في العالم، حيث أظهرت صور لها وهي محمولة من قبل 4 باحثين.

وأضافت أنه “بينما عثر على ثعابين من جميع الأحجام في ايفرجليدز، فإن غالبيتها يبلغ طولها بين 6 و10 أقدام، أما الأفعى الأكبر، فبلغ طولها أكثر من 5 أمتار، ووصل وزنها إلى أكثر من 45 كيلوغراما وفقا للجنة حماية الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا الأميركية”.

وأوضحت أن “استخدام الثعابين الذكرية مع أجهزة الإرسال اللاسلكية، سمح للفريق بتتبع الذكور لتحديد مواقع الإناث المتكاثرة”.

ويقدر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن هناك ما يصل إلى 100 ألف ثعبان، تعيش في المستنقعات الشاسعة خارج ميامي، وتشكل الثعابين تهديدات كبيرة على الحياة البرية الأصلية، وبهدف السيطرة على تكاثر الثعابين، تنظم فلوريدا مسابقات تشجع الصيادين على إزالة أكبر عدد ممكن منها.

يذكر أن الثعبان البورمي موطنه الأصلي في جنوب شرق آسيا، ولكن في العقود الأخيرة أصبحت الثعابين الكبيرة تشكل تهديدا في فلوريدا.

ر.إ