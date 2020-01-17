الصين تعلن أحدث تعداد سكاني

رغم استمرار تراجع معدلات المواليد في الصين، سجل التعداد في أكثر بلاد العالم من حيث عدد السكان، زيادة جديدة خلال عام 2019.

وقال المكتب الإحصائي الوطني، إن تعداد السكان في بر الصين بلغ 1.4005 مليار نسمة بنهاية عام 2019، بزيادة إجمالية بلغت 4.67 مليون نسمة.

وتلك كانت السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تراجعا في إجمالي تعداد المواليد.

كما تراجعت أعداد أبناء الصين في سن العمل بين 16 و59 عاما بنحو 890 ألف نسمة، مقارنة بنحو 896.4 مليون نسمة عام 2018، فيما زادت أعداد من تجاوزوا الستين بنحو 4.39 مليون نسمة، لتمثل تلك الشريحة نحو 18.1 بالمائة من مجموع السكان.

وتخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد عام 2016، أملا في التغلب على ما سماها البعض “موجة تسونامي ديمغرافية” تشيخ فيها الصين قبل أن تتمكن من تحقيق أهدافها الإنمائية.

لكن السياسة التي تسمح لأبناء المناطق المدنية بإنجاب طفل ثان لم تحقق نجاحا كبيرا، بسبب قلة المحفزات وارتفاع تكاليف السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.