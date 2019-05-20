الزواج من الكلاب وغيرها… أشياء غريبة تسمح بها هذه الدول

تبدو العديد من القوانين في بعض الدول غريبة لنا، ولا نتوقع أبداً القيام بها بشكل طبيعي ومن دون مشاكل، ولكن ما لا تعلمونه أن هنالك بعض الأمور التي تسمح بها عدة دول، قد تبدو كارثية وبعضها إجرامي ولكن في النهاية القانون يسمح بها بحسب موقع ” listverse”.



الزواج من الكلاب

في الهند يمكنك الزواج قانونياً من أي حيوان تريده، ولا يقتصر الأمر على الكلاب فقط، على الرغم من أنه يبدو الخيار الأكثر شعبية، شرح أحد الرجال في نيودلهي عملية الزواج من الكلاب، وقال: كان هنالك شخص في السابق، اعتاد في طفولته أن يعامل الكلاب بوحشية، وعندما كبر عانى الكثير من الأمراض، واعتبر ما يصيبه ما هو إلا عقاب على قسوته تجاه هذه الحيوانات في السابق، حتى زار أحد المنجمين المحليين حول هذا الأمر فأخبره أنه ليس أمامه سوى طريقة واحدة لإزالة اللعنة، كان عليه أن يتزوج من كلب، وافقت عائلة الرجل، حتى أنهم ساعدوه في اختيار أفضل كلب لتكون عروسه، ثم اقاموا حفل زفاف فخم مع وليمة، للاحتفال بالاتحاد الأبدي للإنسان والكلب.

سرقة الفن

إذا قمت بسرقة قطعة فنية لا تقدر بثمن في هولندا، فلن تحتاج إلى اللجوء إلى السوق السوداء لإعادة بيعها، طالما أنك استطعت أن تصبر قليلاً، فإن عملك الفني المسروق سيصبح من الناحية القانونية لك بعد 20 عاماً، ولكن الأمر سيكون أصعب قليلاً إذا سرقت مجموعة عامة، أو لوحة مصنفة كجزء من التراث الثقافي، بالنسبة لتلك القطع الرئيسية، فعليك الانتظار 30 عامًا قبل أن تبيعها في العلن، وتعطي الشرطة سرقة الفن أولوية منخفضة، لذلك إذا تمكنت من إخفاء اللوحات لبضعة عقود، فستكون ملكك!

حقن الهيروين بمساعدة موظف حكومي

ستجد ذلك في وسط مدينة فانكوفر- كندا، داخل موقع InSite، وهو مبنى حكومي حيث يمكن للمدمنين حقن الهيروين بشكل قانوني بمساعدة أخصائي طبي، لكن يجب على الأشخاص إحضار أدواتهم الخاصة للدخول، ولا يوجد خطر من الاعتقال بسبب زيارتهم، ويمكن للأشخاص هناك إعطاء اسم مزيف للدخول، يوجد في الداخل 12 مقصورة حقن، كل واحدة منها مزود بإبرة نظيفة ومعدات معقمة ويساعدهم الطاقم الطبي في العثور على الوريد الصحيح، ويقف الطاقم للتأكد من أن الأشخاص يقومون بحقن الهيروين بأمان، وقد بدأ هذا البرنامج قبل 20 عاماً، عندما كان لدى فانكوفر أعلى معدل لفيروس نقص المناعة البشرية في العالم، وأقيم هذا الموقع للحد من الأمراض قدر الإمكان.

بيع كليتك

في إيران، سوف تشاهد إعلانات لناس تعرض كليتها للبيع في جميع أنحاء المدينة، عادة ما يكتبون فصيلة دمهم ورقم هاتفهم، لكن بعض الناس يصبحون أكثر قدرة على المنافسة، حيث يتم رش بعض الملصقات بألوان زاهية وجذابة للانتباه، يُظهر آخرون نتائج الاختبارات التي تثبت صحة كليتهم، حتى أن بعض الناس يسحبون إعلانات المنافسين للتأكد من أنك في المرة القادمة تحتاج إلى كلية، ستلاحظ ملصقها أولاً، هذه الممارسة مثيرة للجدل بالتأكيد، لكن البعض يدعي أنها تعمل بشكل رائع بالنسبة لنظام الرعاية الصحية في إيران، ومنذ أن فتحت إيران سوقاً للكلى، تم إلغاء قوائم انتظار الجهات المانحة بالكامل.

اعتبار نفسك تنيناً

يمكنك أن تطلق على نفسك اسم “تنين” في أي مكان، ولا أحد يستطيع أن يجبرك على التوقف عن تقديم نفسك باسم التنين الذهبي مثلاً، لكن على الرغم من ذلك، لا يمكنك إجبارهم على قبول كونك من فصيلة التنانين، باستثناء روسيا، حيث يمكنك تعريف نفسك قانونياً على أنك تنين، ولا يقتصر الأمر على التنانين فقط، بل يمكنك تعريف نفسك قانونًا على أنك أي شيء تريده، حتى لو لم يكن هذا الشيء موجود.