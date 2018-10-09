الحزام الصامت.. تفقد الطيور صوابها!

{دولية:الفرات نيوز} يفضل الكثير من الأشخاص التوجه للأماكن الطبيعية الهادئة، حيث السحر والجمال والتخلص من أعباء الحياة، ولكن هل يكون الهدوء يومًا ما شيئًا مرعبًا، ويجعل الناس يفرون منه، هذا ما يحدث بمنطقة “الحزام الصامت” بالمكسيك.

وتقع تلك المنطقة الغامضة في صحاري “مابيمي” شمال المكسيك، وتتميز بهدوئها القاتل، حيث لا يذهب أي شخص إليها وذلك بسبب الظواهر والحوادث الغربية التي تحدث بها، وفقًا لما ذكر موقع “mexicolesstraveled”.

وشهد هذا المكان انقطاع كافة وسائل الاتصال التكنولوجية به، فلا تلتقط الهواتف إشارات والرادارات لا تعمل بها، كما أن البوصلة لا تستطيع تحديد أية اتجاهات بتلك المنطقة، ما يعني أن الذهاب إليها بمثابة الانقطاع التام عن العالم الخارجي.

قامت السلطات الأمريكية في تموز عام 1970، باختبار صاروخ جديد لها، فأطلقته من قاعدة عسكرية في منطقة ما تقرب من النهر الأخضر، وكان من المقرر مرور الصاروخ بجانب منطقة حزام الصمت، ولكن حصلت المفاجأة، حيث سقط الصاروخ بالمنطقة ذاتها وانفجر هناك، ما أدهش العلماء والباحثين حينها.

ومن أغرب الظواهر التي تحدث بالمنطقة أيضًا، هو فقدان الطيور المهاجرة لتحديد اتجاهاتها عند مرورها فوق الحزام الصامت، ومن المعروف أن الطيور المهاجرة تحدد مساراتها بدقة، إلا أنها تفقد صوابها في أثناء طيرانها فوق المنطقة.