التزم السكان منازلهم بسبب كورونا.. فاحتل الماعز البلدة

تركت إجراءات الإغلاق التي أعلنتها السلطات في العديد من دول العالم من أجل احتواء فيروس كورونا، شوارع مدن وبلدات فارغة، الأمر الذي فتح الباب أمام ضيف غريب في بريطانيا.

فقد اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور لحظات تجول هذه الحيوانات البرية “بحرية” داخل المدينة، ذات المحال المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

