الأرض في الليل: صور رائعة التقطتها ناسا

تقول وكالة ناسا إن الصور التي التقطتها الوكالة في الليل تبين كيف تصدر الأضواء عن الظواهر الطبيعية والبشرية وتنير الظلام، وكيف، ولماذا، عكف عدد من العلماء، لمدة تزيد على أربعة عقود، على رصد الأضواء الصادرة عن كوكب الأرض أثناء الليل.

وفي المقدمة التي كتبها للكتاب الإلكتروني الذي أصدرته ناسا بعنوان “الأرض في الليل”، ذكر توماس إتش زوربوتشين الإداري المشارك في الوكالة، أن “الأقمار الصناعية التي ترتاد الفضاء قد جمّعت سجلا لم يسبق له مثيل لكوكبنا الأرضي، وتألقه وسط الظلام.”

تجدر الإشارة إلى أن الأضواء الصادرة من كوكب الأرض تبين مدى ازدهار أو ثراء منطقة معينة على كوكب الأرض. كما تكشف الصور أيضًا عن طبيعة مصدر الضوء، كالبراكين وحرائق الغابات على سبيل المثال. وحتى سفن الصيد قبالة سواحل إندونيسيا يمكن رؤيتها من الفضاء.

والكتاب الإلكتروني “الأرض في الليل” واحد من سلسلة الكتب الإلكترونية التي تضمها مكتبة ناسا عن العلوم ومدى جمال وجاذبية استكشافات الفضاء، والتي يمكن تنزيلها ككتاب إلكتروني، أو كتاب عادي بنسق بي دي إف.