اكتشاف اسرع نملة في العالم تسبق الفهد

اعلن فريق من الباحثين الألمان، اكتشاف اسرع نملة في العالم بمنطقة نائية في تونس، وهي اسرع من الفهد مقارنة بحجم جسمها.

وذكر الفريق الالماني التابع لجامعة اولم، انه “عندما كانوا يحللون الحشرات الموجودة بالقرب من منطقة دوز النائية في تونس، اكتشفوا أسرع نملة في العالم، وهي أسرع من الفهد مقارنة بحجم جسمها”، بحسب صحيفة الاندبندنت”.

واضافت، ان “هذه النملة الفضية الصحراوية تبلغ سرعة عدوها مترا في الثانية الواحدة عندما تبرز من مكمنها في رابعة النهار بحثا عن قوتها من الجيف”.

واوضحت، ان “نتائج تحليل الباحثين كشفت ان هذه النملة تستطيع التحرك بسرعة تبلغ 108 أضعاف طولها في الثانية، مما يجعل هذا النوع من بين أكثر الحيوانات رشاقة في العالم”.

ومن المعروف أن الفهد، وهو أسرع حيوان بري تبلغ سرعته القصوى نحو 30 مترا في الثانية، يغطي 23 ضعف طول جسمه في الثانية.

وقال العلماء إن “سرعة نمل الصحراء الفضي مذهلة بشكل خاص بالنظر إلى قصر أرجلها نسبيا التي يبلغ طولها 4.3 إلى 6.8 مليمترات، وتتحرك أطرافها الستة جيئة وذهابا بسرعة مذهلة في حركة تشبه عدو الحصان، ومن اللافت أن كل قدم تلامس الأرض لمدة لا تتجاوز 7 مللي من الثانية قبل البدء في الخطوة التالية”.

وأرجع العلماء هذه السرعة الكبيرة في حركة النمل الفضي إلى أن درجات حرارة سطح الأرض في الصحراء الكبرى يمكن أن تبلغ 60 درجة مئوية، لأنهم عندما كرروا التجارب في برودة المختبر نحو 10 درجات مئوية وجدوا أن النمل تحرك بسرعة أبطأ بكثير بلغت 5.7 سنتيمترات في الثانية، مقارنة بـ85 سنتيمترا التي سجلت في البرية.

يشار أيضا إلى أن خنافس النمر الأسترالية أسرع نسبيا من النمل الفضي حيث تبلغ سرعتها 170 ضعف طولها في الثانية، وهناك سوس كاليفورنيا الساحلي تبلغ سرعته 377 ضعف طوله في الثانية.