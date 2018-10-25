اقوى رجل في العالم يتزوج امراة اقصر منه بنصف متر

اعلن نجم مسلسل “لعبة العروش” الشهير، هافثور جوليوس بجورنسون والذي يعتبر اقوى رجل في العالم، زواجه من صديقته كيلي هينسون ونشر الزوجان صورة لهما من يوم الزفاف وسط منظر طبيعي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن بجورنسون البالغ من العمر 29 عاما تزوج بالشابة التي تقل عنه طولا بنصف متر تقريبا، فطول العريس يصل إلى 2.06 متر، بينما لا تتعدى العروس 1.57 متر.

والتقى الرجل الإيسلندي “الضخم” الذي يلقب “بالجبل” بشريكة حياته خلال 2017 في حانة بكندا، وكانت الشابة تعمل نادلة في تلك الفترة وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أعلنا الزواج في إيسلندا.

وذكر معلقون إن من ركزوا على جانب الشكل والقامة أغفلوا أن الاثنين في علاقة حب حقيقية، وهذا هو الأهم، أما الأمور الأخرى فلا تعني أحدا غيرهما.

وكتب الممثل الذي يظهر غالبا في صورة عنيفة أثناء أداء أعماله، عبارات مرهفة على “إنستغرام” وقال إنه سعيد جدا بأن ينادي هينسون زوجته.