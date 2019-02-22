اغنى قطة في العالم ترث ملايين الدولارات

من المحتمل ان ترث قطة مصمم الازياء الالماني الشهير “كارل لاغرفيلد” الذي توفي في وقت سابق، اكثر من 195 مليون دولار بعد ورود اسمها في الوصية من ضمن الورثة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، الخميس (21 شباط 2019)، ان القطة التي تدعى “تشوبيت” جاء من ضمن الورثة الذي وضعهم “لاجرفيلد” لتتحول الى اغنى قطة في العالم.

وكان “لاغرفيلد” قد اعلن قبل وفاته، ان قطته ليست كغيرها من القطط فهي تتمتع بحياة مدللة وفارهة ولا تتغذى بطريقة عشوائية، ولكنها تخضع لنظام تجميلي فخم ورعاية خاصة ومميزة.

واضافت التقارير، ان “تشوبيت التي تبلغ من العمر سبع سنوات لا تأكل من الأرض، فهي اعتادت على العيش في مستوى معيشي معين، يقدم لها كل شيء طازج، ويتم تنظيفها ورعايتها أربع مرات في اليوم فهي لديها العديد من الخادمات، وتتناول الغذاء على المائدة، كما تشرب الماء المصفى”.

وقالت شبكة سي إن إن، إن “لاغرفيلد” استلهم عددا من تصاميمه منها، خاصة عينيها حيث كانتا مصدر إلهام كبير له، والذي قال عنا كارل عنها في وقت سابق: “إنها مثل سيدة أنيقة، مثل امرأة محفوظة مع خادمتها الشخصية”، ويتابع، “أنها معتادة بشكل جيد على نمط حياة الطائرات الخاصة، لم أظن ابدا أنني سأقع في حب مثل هذا مع قطة”.

وكانت القطة تشوبيت قد استطاعت جني الملايين وذلك عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام، من خلال متابيعها، كما شاركت في حملات إعلانية، ففي 2014 حصدت ما يقارب من 4 ملايين دولار، جراء مشاركتها في حملات إعلانية لعلامة الجمال Shu Uemura وإحدى شركات السيارات.

وكتبت القطة عبر حسابها على تويتر، كلمات رثاء لصاحبها، وجاء في تدوينتها: “شكرا للجميع على كلمات التعزية، ولكن الآن أنا مكسورة القلب، سأذهب للحداد وأدعو أن تساعدني كلماتكم ورغباتكم الطيبة في وضع مستقبل أفضل وأن أسير للأمام بدون كارل لاجرفيلد”.

جدير بالذكر ان كارل لاغرفيلد قد توفي اول امس (صباح الثلاثاء (19 شباط 2019)، توفي عن 85 عاما، بعد نقله إلى مستشفى في منطقة “نويي- سور- سين” خارج العاصمة الفرنسية باريس.