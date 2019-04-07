اغلى صفقة طلاق في العالم تكلف 35 مليار دولار

اكدت تقارير صحفية، الجمعة، ان اتفاق طلاق جيف بيزوس صاحب شركة امازون من زوجته ماكينزي بيزوس، قد كلف اغنى رجل في العالم نحو 35 مليار دولار.

وأعلن الزوجان بيزوس طلاقهما بعدما نشرت مجلة أميركية صورا تكشف علاقة جيف بيزوس بعشيقته لورين سانشيز، وأدت الفضيحة إلى تعرض أغنى رجل في العالم للابتزاز.

وقد حصلت ماكينزي بحسب اتفاق الطلاق مع زوجها بيزوس، على 4 في المئة من أسهم شركة “أمازون”، وهي حصة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، لتصبح ثالث أغنى امرأة في العالم.

وبحسب أحدث الإحصائيات، تتصدر فرانسواز بيتينكور مايرز، وريثة شركة لوريال قائمة أغنى نساء العالم بثروة تبلغ 49.3 مليار دولار، ويليها في المركز الثاني أليس والتون الابنة الوحيدة لسام والتون مؤسسة سلسلة متاجر “وول مارت” بثروة تبلغ 44.4 مليار دولار.

وذكرت بيانات اقتصادية، إن بيزوس ما يزال أغنى شخص في العالم على الرغم من منح حصة مهمة لزوجته، إذ يملك أكثر من مئة مليار دولار، لكن ثروته قبل الطلاق كانت تتجاوز 140 مليار دولار.