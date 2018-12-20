اغتصب ابنة زوجته البالغة 10 سنوات.. 900 مرّة!

اتّهم رجل من محافظة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات 900 مرّة وسيمضي فترة موسم الأعياد خلف القضبان، تمهيدًا للنظر في قضيته خلال شهر، وفق ما ذكر موقع ‘نيوز 24’ الإخباري في جنوب أفريقيا.

وأفاد الموقع أنّه تمّ حجب اسم الرجل (43 عاماً) عندما ظهر أمام محكمة الأسرة في ‘فيرولام’ هذا الأسبوع في القضية التي تم تداولها مؤخّراً وذلك لجمع المزيد من أقوال الشهود، وعلى ضوء أنّ سكان المنطقة اعتدوا عليه بالضرب إثر كشف فضيحة الاغتصاب، فيما كانت أمُّ الطفلة قد توفّيت قبل 5 سنوات.

وتبيّن من خلال التحقيقات أنّ المتهم دأب على اغتصاب ابنة زوجته خلال الفترة من عام 2013 – 2018، واتُّهم بالاغتصاب والإغواء الجنسي للأطفال وعرض مواد إباحية متعلقة بالأطفال إلى جانب اتهامات أخرى خاصة بالإيذاء الجسدي.