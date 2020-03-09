مارس 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

ابتزاز طلاب صينيين في فرنسا بسبب “كورونا”

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فى :منوعات
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ابتزاز طلاب صينيين في فرنسا بسبب “كورونا”

تعرض طلاب صينيون في فرنسا لعملية ابتزاز، حيث عمد أشخاص انتحلوا صفة الشرطة وأجبروهم على دفع غرامة بسبب ارتدائهم لكمامات للوقاية من فيروس “كورونا” في أماكن عامة.

وقالت السفارة الصينية في فرنسا في بيان: “أفاد طلاب صينيون في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن رجال شرطة (فرنسيين) أجبروهم على دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو (171 دولار) بسبب انتهاكهم لقانون فرنسي يمنع تغطية الوجه.

وبعد التقصي أعلنت الشرطة الفرنسية أن هؤلاء الرجال انتحلوا صفة رجال شرطة، وأكدت الشرطة أنه لا يوجد قانون يمنع ارتداء كمامات لأسباب طبية”.

المصدر: نوفوستي

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