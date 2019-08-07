إياكم النفخ على شموع قالب الحلوى وإلّا…

كشفت دراسة حديثة أن النفخ على شموع قالب يوم الميلاد عادة قد تلحق الضرر بالصحة في بعض الحالات. وذكرت النتائج أن هذا يسبب زيادة عدد الجراثيم الضارة التي تنتقل إليه بنسبة 1500%.

ورغم توصلهم الى هذه النتيجة أشار الباحثون الى ان هذه الحقيقة لا تعني امكانية الإصابة بأمراض خطرة جداً بسبب تناول الحلوى بعد اطفاء الشمع بطريقة النفخ. ولفتوا إلى أنه لم يثبت حتى الآن اصابة اي شخص بأي مرض بسبب ذلك.

لكنهم دعوا فقط الى التنبه، لافتين الى انه من الافضل عدم اكل الحلوى في حال كان من ينفخ على الشمع مصاباً بمرض قابل للانتقال عن طريق العدوى. ودعوا الى استبدال ذلك بحلويات اخرى وببعض الفاكهة.