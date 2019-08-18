أغسطس 18, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

إنقاذ 300 قنفذ وحيوانات أخرى من أيد شريرة في الولايات المتحدة

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إنقاذ 300 قنفذ وحيوانات أخرى من أيد شريرة في الولايات المتحدة

أنقذت الشرطة الأمريكية نحو 300 قنفذ، إضافة إلى عدد من الحيوانات الأخرى من محبسها داخل أحد المراكز التجارية بولاية ميتشيغن شمال شرقي البلاد.

وتحركت الشرطة في بلدة روميولوس بعد تلقيها بلاغا من “مواطن واع” بشأن وجود حيوانات غريبة في أحد مباني البلدة بشكل غير قانوني، وقامت السلطات بتفتيش المبنى الذي اتضح أنه مركز تجاري، وعثرت فيه على عدد كبير من الحيوانات.

وأفادت الشرطة عبر صفحتها في “فيسبوك” بأن المحبس احتوى على أكثر من 300 قنفذ و6 أرانب من النوع الفلمنكي و3 إغوانات كبيرة و2 من الكنغر وطاووس وثعلب قطبي وأفعى مشبكية طولها نحو 5 أمتار ووزنها حولي 90 كيلوغراما.

وذكرت الشرطة أنه تم تحديد هوية صاحب “حديقة الحيوانات” غير القانونية، وأنه سيواجه تهمة جنائية.

المصدر: “نوفوستي”

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