نوفمبر 23, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

إنخفاض عدد سكان الصين لأول مرة منذ 20 عاماَ

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فى :منوعات
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إنخفاض عدد سكان الصين لأول مرة منذ 20 عاماَ

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة [شينخوا] أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض في 2017 لأول مرة منذ 20 عاما.
وأضافت الوكالة في ساعة متأخرة يوم الخميس أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21.707 مليون نسمة العام الماضي وهو ما يقل 22 ألفا عن العدد في العام السابق.
وذكرت شينخوا نقلا عن المؤتمر الشعبي للمدينة أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض ثلاثة في المئة عما كان عليه عام 2016.
وتبذل سلطات بكين جهودا للحد من النمو السكاني في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.

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