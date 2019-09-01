إطلاق سراح أميركي قضى 36 عاماً بالسجن لسرقته 50 دولاراً

قررت السلطات الأميركية إطلاق سراح رجل من ألاباما حكم عليه بالسجن المؤبد، دون الإفراج المشروط، بعد أن سرق 50.75 دولار من مخبز، عندما كان في العشرينات من عمره، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وكان ألفين كينارد، الذي أدين بالسرقة من الدرجة الأولى في أعقاب حادثة المخبز، في الثانية والعشرين من عمره عندما سُجن لأول مرة في عام 1983.

والآن، بعد مرور 36 عاماً، أصبح يبلغ من العمر 58 عاماً، وأطلق القاضي سراحه من منشأة دونالدسون الإصلاحية في بيسمير في ألاباما.

وحصل كينارد على الحكم القاسي الذي لا يتناسب مع نوع العمل الذي قام به بموجب قانون الجنايات القديم المعتاد في ألاباما، والمعروف أيضاً باسم «قانون الضربات الثلاث».

وسبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب 3 تهم سطو من الدرجة الثانية في عام 1979.

وقفز أصدقاؤه وعائلته من الفرح عندما أصدر القاضي قراراً يقضي بالإفراج عنه يوم الأربعاء.

وقالت ابنة أخته، باتريشيا جونز: «كنا جميعاً نبكي».

ويقال إن كينارد، الذي كان يعمل سابقاً في النجارة والبناء، أخبر القاضي أنه يريد أن يعمل نجاراً. وحضر المحكمة مكبلاً ويرتدي زياً موحداً باللونين الأحمر والأبيض.

وأفادت جونز: «يقول إنه يريد أن يحصل على وظيفة، وإنه يريد إعالة نفسه، وسندعمه بذلك».

وقالت محامية كينارد، كارلا كراودر، المديرة التنفيذية لمركز ألاباما أبلسيد للقانون والعدالة إن كينارد «مذهول من الحكم».

وأضافت: «الأمر غير عادي بالنسبة له، وكينارد لم يبتعد عن عائلته، ويحصل على دعم قوي منهم».

وتابعت كراودر أن «المئات» من السجناء لا يزالون مسجونين في مواقف مماثلة، لأنه ليس لديهم محامون.