إصابة توم هانكس وزوجته ويلسن بفيروس كورونا

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما أنه “شعرنا ببعض التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد (…) ولقطع الشك باليقين، خضعنا للفحوص اللازمة واكتشفنا أننا مصابان بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى.

وأضاف هانكس في منشوره المرفق بصورة لسلة المهملات في المستشفى مع قفاز للاستخدام الواحد “ماذا نفعل الآن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكولات يجب اتباعها. سنخضع للاختبارات والفحوص والعزل طالما كان ذلك ضروريا للصحة العامة. لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به”.

وووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، هانكس عانى من مرض السكري مع زوجته في أستراليا للتحضير لتصوير فيلم يدور حول المغني الشهير إلفيس بريسلي.

وفي الفيلم، يؤدي الممثل الحائز جائزتي أوسكار دور مدير أعمال بريسلي “الكولونيل” الشهير توم باركر، وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الراهن لتحسين الوضع.