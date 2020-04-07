إسرائيل تنتج كمامات تناسب “لحية” المتدينين

قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن الإسرائيليين الذين يطلقون لحاهم لاعتبارات دينية، سيكون بإمكانهم الحصول على كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا، لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، بدلا من مطالبتهم بحلق لحاهم.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، طلبت السلطات من الناس تغطية الفم والأنف في الأماكن العامة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

ولكن العديد من رجال الدين حول العالم يطلقون لحاهم لأسباب دينية، وهو ما أثار التساؤلات عن كيفية التعامل مع شعر الوجه فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

لكن إيتامار غروتو، نائب المدير العام بوزارة الصحة في إسرائيل، قال إن الكمامات ستفصل بحيث تراعي اللحى.

وقال لراديو الجيش: “نصدر تصريحا صناعيا لإنتاج الكمامات وهو مايعني أن خلال أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة … فأصحاب اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب”.