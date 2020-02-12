أميركي يتناول طعام الكلاب لشهر كامل

لهذا السبب تناول أميركي طعام الكلاب لمدة 30 يوما

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات العاملة في ميدان صناعة أغذية الحيوانات، حاول إثبات فوائد هذه الأطعمة ليس للكلاب والقطط فقط، وإنما للبشر أيضا، وذلك في تجربة غريبة من نوعها.

واوضحت انه خلال التجربة التي امتدت على مدار شهر كامل (من 2 كانون الثاني حتى 3 شباط 2020)، لم يتناول ميتش فلدرهوف، مدير شركة “مونستر ميلينغ” التي تتخذ من تكساس الأميركية مقرا لها، سوى أغذية الكلاب التي تنتجها شركته.

وتحدث فلدرهوف، عن تجربته قائلا “تناول طعام الكلاب ليس بالأمر السهل، وذلك لأن لديها رائحة قوية. كانت الأيام الأربع الأولى صعبة للغاية، إلا أن الأمر تحسن بعدها”.

وتمكن فلدرهوف خلال تقدمه في التجربة من تناول “تشكيلة” من أغذية الكلاب بعد أن استساغ مذاقها، مثل الأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة، وقد ظهر في إحدى الفيديوهات وهو يثني على مذاق أغذية الكلاب، مضيفا أنه يفتقد في ذات الوقت الأغذية العادية التي يأكلها البشر.

ونشر فلدرهوف عددا من الفيديوهات التي تحدث خلالها عن أهمية تجربته في التأكيد على جودة الأغذية الخاصة بالحيوانات، مسوقا منتجات شركته بعبارة “لن نطعم كلبك شيئا ما لم نتناوله أولا”.

وأسفرت تجربة فلدرهوف، على حد قوله عن خسارته ما يقرب من 13 كيلوغراما خلال شهر قضاه في التهام أغذية الكلاب.