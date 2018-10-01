ألمانيا – لص يسرق مئات اليوروهات.. ثم يعيدها ويختفي!

قام لص ملثم بعملية سطو على إحدى محطات الوقود في بلدة غريسهايم بولاية هيسن الألمانية بغرب ألمانيا يوم الجمعة الماضي. وقالت الشرطة في بيان لها إن “دخول اللص أصاب العامل الموجود في المحطة بالخوف وطالبه بملء حقيبة بلاستيكية بالمال، ووافق العامل الخائف على طلبه وأعطاه مئات اليوروهات. وإثر ذلك هرب اللص تحت جنح الظلام”.

حتى الآن تبدو القصة عادية ولا يميزها أي شيء عن تلك التي تطالعنا بها الصحف المحلية في كل يوم. لكن القصة تأخذ منعطفاً مفاجئاً بعودة اللص من جديد بعد نحو ساعتين وإلقاءه كيس النقود أمام الباب قبل أن يختفي مرة أخرى، في الوقت الذي كانت فيه الشرطة قد بدأت البحث عنه في مكان آخر.

وتقول الشرطة إنه حتى الآن لم يكتشفوا الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال أو وراء تغيير رأيه. لكن قد يكون ضميره هو الذي صحا وأعاد الأموال تخلصاً من الذنب، مَنْ يدري؟

(د ب أ)