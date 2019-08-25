ألمانيا: طفل يسرق سيارة والدته مرتين في أسبوع واحد!

استطاع طفل ألماني يبلغ من العمر ثماني سنوات للمرة الثانية في أسبوع واحد سرقة سيارة والدته وقيادتها في نزهة على الطريق السريع (أوتوبان). لكن لم يمر الأمر هذه المرة على خير كالمرة السابقة.

فقد ذكرت الشرطة الألمانية في بيان لها أن الطفل سرق مفاتيح السيارة، من نوع فولكسفاغن، في منتصف الليل وقادها حتى وصل لشوارع مدينة دورتموند الواقعة على مسافة 50 كيلومتر من منزل الطفل.

وقالت الشرطة أن إشارات المرور الحمراء يبدو أنها لم تلفت اهتمام أو انتباه الطفل، كما أنه قاد السيارة بسرعة وصلت إلى 180 كيلومتراً في الساعة على الطريق السريع. لكن لم تنتهي مغامرة الطفل على خير، إذ عثرت الشرطة عليه في نقطة انتظار على الطريق حيث ارتطم بناقلة، ما تسبب في خسائر كبيرة بالسيارة التي كان يقودها.

وذكر الطفل، عندما تم العثور عليه في المرة الأولى التي سرق فيها سيارة والدته، أنه قام بفعلته لأنه “رغب في قيادة السيارة قليلاً”. وكان الطفل حينها قد قرر أن يقوم بركن السيارة على جانب الطريق لشعوره بعدم الارتياح نتيجة القيادة بسرعة وصلت إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً للشرطة الألمانية، من المقرر أن يتلقى الطفل فحصاً نفسياً بعد تكراره لفعلته.