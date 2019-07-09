استطلاع: أكثر من خمس الألمان خانوا شريك الحياة

أكثر من 20 بالمائة من النساء والرجال في ألمانيا، أقروا بخيانة شريك الحياة مرة واحدة “على الأقل”، وفيما تقاربت نسبة الوقوع في الخيانة بين الجنسين، إلا أن الدوافع تباينت بوضوح.

وكشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من خمس الألمان قاموا مرة واحدة على الأقل بخيانة شركاء حياتهم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “مافو دوت دي إي” بتكليف من مجلة “بلايبوي”، أن 22.5 بالمائة من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع ذكرن أنهن قمن بخيانة شركاء حياتهن مرة واحدة على الأقل، بينما بلغت نسبة من اعترفوا بذلك بين الرجال 21.7 بالمائة.

وأشار الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين (الثامن من تموز/يوليو 2019)، إلى تباين في الدوافع وراء الخيانة، فبينما تخون النساء في أغلب الحالات بسبب شعورهن بالإهمال من شركاء حياتهن (45.8 بالمائة)، برر الرجال خيانتهم باحتياج مؤقت لمغامرة جنسية (38.8 بالمائة).

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1069 شخصا، أن 79.6 بالمائة من النساء يؤمن بالحب الكبير مدى الحياة، بينما بلغت النسبة بين الرجال 76.1 بالمائة.

(د.ب.أ)